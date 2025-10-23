Путін розповів, про що говорив із Трампом

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін розповів подробиці телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом. За словами очільника РФ, мова йшла про вплив ситуації із постачанням російської нафти на світовий ринок, зокрема й на Сполучені Штати, а також про її внесок до світового енергобалансу.

Про це господар Кремля розповів на пресконференції 23 жовтня.

«Внесок Росії до світового енергобалансу дуже значний», — сказав Путін.

За словами російського президента, чим більше Росія та Саудівська Аравія продають нафту та нафтопродукти — тим більше США її споживають.

Також він нахабно заявив, що станом на сьогодні світовий енергобаланс «склався» і «ламати його» не в інтересах деяких країн.

«Зараз світовий енергобаланс склався, і ламати його — не в інтересах країн, які намагаються це зробити», — сказав очільник Кремля.

Також він додав, що у Росії та США є багато напрямків для співпраці, якщо країни ЄС припинять тиск та перейдуть в перспективі до серйозного діалогу.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент пояснив, що запровадження санкцій США проти двох найбільших російських нафтогігантів, є наслідком розчарування Дональда Трампа прогресом у перемовинах із Путіним про припинення війни в Україні.

Також після того, як підготовка зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті була призупинена, сенатори США взялися за розробку трьох законопроєктів для значного посилення тиску на Москву.

