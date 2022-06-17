Путін про "операцію" в Україні: "рішення суверенної країни, в якої є право, засноване на статуті ООН"

Путін про "операцію" в Україні: "рішення суверенної країни, в якої є право, засноване на статуті ООН"

Президент Росії Володимир Путін вкотре спробував виправдати своє вторгнення до України, тепер ще й заявляючи, що це рішення "суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН".

В цьому контексті очільник Кремля вже традиційно згадав свої пропагандистські тези про "жителів "народних республік" Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду".

Про це Путін заявив 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Сучасний світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються і дають збої міжнародні інститути. Гарантії безпеки девальвуються. Захід відмовився виконувати взяте на себе раніше зобов’язання і досягти з ним якихось нових домовленостей виявилось просто неможливим", – сказав президент РФ.

"У ситуації, що склалася, на фоні ризиків та загроз, що для нас зростають, рішення Росії про проведення спеціальної "воєнної операції" було вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН, відстоювати свою безпеку", – заявив російський диктатор.

Він вкотре проголосив свої пропагандистські заяви, що вторгнення до України скероване "на захист наших громадян, жителів "народних республік" Донбасу". Путін не забув згадати і про свої побрехеньки, що ці жителі "протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, що отримали повне покровительство Заходу".

Очільник Кремля також вигадав, що начебто Захід "вів воєнне освоєння" територій України та "накачував її зброєю і воєнними радниками".

Президент РФ заявив, що його війська на Донбасі воюють, "щоб захистити своїх людей. Відстоюють право Росії на вільний та безпечний розвиток".

"Всі задачі спеціальної воєнної операції, безумовно, будуть вирішені", – наголосив диктатор.

Нагадаємо, під час свого виступу Путін пригрозив світу голодом, який виник нібито через дії США та Європи.

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