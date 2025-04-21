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Путін висловився про мирне врегулювання війни: подробиці цинічної заяви
За словами Путіна, бойові дії після великоднього перемир’я відновилися.
Володимир Путін заявив, що Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив і розраховує, що Київ ставитиметься так само.
Про це він заявив 21 квітня, передають російські ЗМІ.
Він також додав, що під час оголошеного перемир’я Кремль нібито зафіксував «зниження бойової активності» з боку України. Водночас, за його словами, зафіксовано понад 5 тисяч атак.
Путін також прокоментував ідею припинити удари по цивільній інфраструктурі. За його словами, з такою пропозицією «треба ще розібратися».
Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про завершення 21 квітня «великоднього перемир’я» та продовження війни — так званої «спеціальної воєнної операції». Традиційно у відомстві звинуватили Україну у порушенні умовперемир’я.