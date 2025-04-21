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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін висловився про мирне врегулювання війни: подробиці цинічної заяви

За словами Путіна, бойові дії після великоднього перемир’я відновилися.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Путін під час виступу прокоментував бойову активність України та не виключив удари по цивільній інфраструктурі

Путін під час виступу прокоментував бойову активність України та не виключив удари по цивільній інфраструктурі / © Associated Press

Володимир Путін заявив, що Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив і розраховує, що Київ ставитиметься так само.

Про це він заявив 21 квітня, передають російські ЗМІ.

Він також додав, що під час оголошеного перемир’я Кремль нібито зафіксував «зниження бойової активності» з боку України. Водночас, за його словами, зафіксовано понад 5 тисяч атак.

Путін також прокоментував ідею припинити удари по цивільній інфраструктурі. За його словами, з такою пропозицією «треба ще розібратися».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про завершення 21 квітня «великоднього перемир’я» та продовження війни — так званої «спеціальної воєнної операції». Традиційно у відомстві звинуватили Україну у порушенні умовперемир’я.

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