Путін висловився про мирне врегулювання війни: подробиці цинічної заяви

Путін під час виступу прокоментував бойову активність України та не виключив удари по цивільній інфраструктурі / © Associated Press

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Володимир Путін заявив, що Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив і розраховує, що Київ ставитиметься так само.

Про це він заявив 21 квітня, передають російські ЗМІ.

Він також додав, що під час оголошеного перемир’я Кремль нібито зафіксував «зниження бойової активності» з боку України. Водночас, за його словами, зафіксовано понад 5 тисяч атак.

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Путін також прокоментував ідею припинити удари по цивільній інфраструктурі. За його словами, з такою пропозицією «треба ще розібратися».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про завершення 21 квітня «великоднього перемир’я» та продовження війни — так званої «спеціальної воєнної операції». Традиційно у відомстві звинуватили Україну у порушенні умовперемир’я.