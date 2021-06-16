Путін про затримання Навального: Він свідомо хотів бути затриманим

2 лютого суд у Москві ухвалив рішення про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний.

Опозиціонер Олексій Навальний знав, що порушує чинний в Росії закон. Він зобов'язаний був відмічатися, як особа двічі засуджена до умовної міри покарання.

Про це у середу, 16 червня, під час прессконференції за підсумками зустрічі з американським президентом Джо Байденом у Женеві, заявив російський лідер Володимир Путін.

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"Свідомо, хочу це підкреслити, ігноруючи вимогу закону, цей пан (Навальний - Ред.) виїхав закордон на лікування. Його не вимагали органи влади на реєстрацію. Як тільки він вийшов з лікарні і розмістив свої відеосюжети в Інтернеті - така вимога виникла", - зазначив він.

За словами Путіна, він не з'явився.

"Проігнорував вимогу закону. Його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав. Я виходжу з того, що він свідомо хотів бути затримання. Він зробив те, чого він хотів", - резюмував президент РФ.

2 лютого суд у Москві ухвалив рішення про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний: 3,5 року колонії загального режиму, за вироком, винесеним ще 2014 року. З урахуванням року, проведеного під домашнім арештом, Олексій Навальний проведе в колонії 2,5 року.

26 лютого Навального етапували зі СІЗО "Матроська Тиша" до колонії у Володимирській області.

Лікар політика Ярослав Ашихмін повідомляв, що Навальний "може померти в будь-який момент".

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