Путін продає припинення вогню замість того, щоб реально зупинити війну – Клімкін

За словами Клімкіна, Путін намагається продавати не лише час, а й зміст переговорів.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російський президент Володимир Путін не просто погодиться на тимчасове припинення вогню, а використає його як інструмент торгу.

Про це дипломат заявив в ефірі Еспресо.

За словами Клімкіна, Путін намагається продавати не лише час, а й зміст переговорів. Він розраховує, що затягування ситуації тиснутиме на Дональда Трампа, який прагне швидкого результату, можливо, вже до Великодня. Водночас, 9 травня для Кремля є знаковою датою, і російський диктатор хоче використати її як точку для досягнення вигідних для себе рішень.

"Припинення вогню для Путіна – це питання номер один, і він продаватиме його на кожному кроці. Він висуває умови і змушує всіх грати за своїми правилами. Кремль намагається схилити міжнародну спільноту до тиску на Україну, щоб ми першими пішли на поступки", – пояснює дипломат.

Клімкін також зазначив, що Трамп не потрапив у пастку Кремля, адже його інтереси значно ширші, ніж просто припинення бойових дій. "Для Трампа ця ситуація – не лише про миротворчий імідж. Він використовує переговори, щоб нормалізувати відносини з сучасною Росією. І це питання виходить далеко за межі української тематики", – підкреслив дипломат.

На думку Клімкіна, Путін не погодиться на мирні угоди без додаткових вигід для себе, і він продовжуватиме свою гру, торгуючись кожного дня – незалежно від того, чи це буде "базарний" день, чи ні.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майк Волтц анонсував розмови Трампа з президентами України та Росії щодо умов припинення вогню. З українським лідером Володимиром Зеленським така розмова вже відбулася.