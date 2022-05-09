"Путін продовжує цілеспрямовано спотворювати історію": прем’єр Чехії про виступ диктатора

Прем'єр-міністр Чехії наголосив, що промова Путіна підтвердила важливість об’єднаних і енергійних дій Заходу проти дій агресора.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, коментуючи промову очільника Кремля Володимира Путіна на параді у Москві 9 Травня, наголосив, що Путін продовжує цілеспрямовано спотворювати історію.

Про це пише Європейська правда.

"У своїй промові Володимир Путін продовжував поширювати неправдиву інформацію та навмисне спотворював історію та сьогодення, якими російська пропаганда прагне виправдати неспровоковану агресію Росії в Україні. Немає сенсу протистояти кожній окремо взятій брехні, яка була зроблена в Москві, але промова підтвердила важливість об’єднаних і енергійних дій Заходу проти агресора", - сказав Фіала.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Красній площі, говорив про утиски Заходу та прагнення захищатися.

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