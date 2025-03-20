"Путін продовжує робити дурня з Трампа": аналітик оцінив переговори двох президентів

Президенти Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися продовжувати спілкування і це свідчить, що у принципових питаннях згоди вони ще не досягли.

Таку думку висловив Майкл Кларк, професор Королівського коледжу Лондона та Університету Ексетера, колишній директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) в інтервʼю Sky News.

"Між Білим домом і Кремлем, очевидно, триває дуже інтенсивна робота над деталями (встановлення режиму припинення вогню - ред.) Але США хочуть швидкої угоди, швидкого встановлення припинення вогню на 30 днів, що дасть їм можливість подумати про щось нове після цього. Кремль хоче все це сповільнити. Вони не хочуть припиняти бої. Путін вважає, що у нього все добре", - сказав він.

Кларк вважає, що "ми маємо справу з невідповідністю того, чого хочуть обидві сторони. І, що цікаво, США і Росія наголошували на стратегічному партнерстві. Вони зацікавлені в цьому, сприймаючи Україну як проблему, від якої потрібно позбавитися".

Експерт також нагадав, що після телефонної розмови були атаки по Україні.

"Ось чому це невелике припинення вогню, про яке вони (Трамп і Путін - Ред.) погодилися, насправді вигідніше Росії, ніж Україні... Росіяни дуже добре грають у цю гру... Отже, розрахунок Росії, Путіна: як довго він зможе змушувати Трампа робити все нові й нові поступки? Якщо б Трамп побачив, що з нього роблять повного дурня, то це завдало б йому болю", - додав він.

"Наразі американці мають такий вигляд, ніби вони весь час поступаються цим вимогам Путіна. І президент Зеленський має найменший вплив на це. Він сторонній спостерігач, доки ця цікава гра психології та дипломатії йде рука об руку", - зазначив Кларк.

Нагадаємо, 18 березня відбулася тривала телефонна розмова між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, де вони говорили про російсько-українську війну. Щодо можливого 30-денного перемирʼя, то в Кремлі висунули додаткові умови: зокрема, Москва вимагає зупинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

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