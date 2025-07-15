Путін продовжить війну до виконання всіх умов, попри загрози Трампа / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін має намір продовжувати військові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його мирні умови, незважаючи на погрози Дональда Трампа щодо посилення санкцій. За словами трьох джерел, близьких до Кремля, територіальні вимоги Путіна можуть розширюватися в міру просування російських військ.

Про це пише Reuters.

Путін, який віддав наказ про введення військ в Україну у лютому 2022 року, вважає, що економіка Росії та її армія достатньо сильні, аби витримати будь-які додаткові заходи Заходу. Це включає й погрози Трампа щодо запровадження 100% тарифів на основних торговельних партнерів Москви, таких як Китай та Індія, які купують російську нафту.

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Умови Путіна для миру та позиція Кремля

Джерела Reuters, знайомі з думкою на вищому рівні Кремля, стверджують, що Путін не зупинить війну під тиском Заходу. Він вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди, включаючи американців, попри телефонні розмови з Трампом та візити спецпосланця Стіва Віткоффа.

Умови Путіна для миру включають:

Юридично зобов’язуюча обіцянка про нерозширення НАТО на схід.

Нейтралітет України та обмеження її збройних сил.

Захист російськомовних осіб в Україні.

Визнання територіальних «здобутків» Росії (Крим, а також повністю або частково Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області).

Путін також готовий обговорювати гарантії безпеки для України за участі великих держав, хоча механізм їхньої реалізації незрозумілий.

Перевага на полі бою та можливе розширення амбіцій

Два джерела зазначили, що Росія має перевагу на полі бою, а її військово-орієнтована економіка перевищує виробництво боєприпасів країнами НАТО. За даними DeepStateMap, Росія просунулася приблизно на 1415 квадратних кілометрів за останні три місяці.

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«Апетит приходить під час їжі», — прокоментувало одне з джерел, натякаючи на можливе прагнення Путіна до більших територій, якщо війна не буде зупинена.

За його словами, Росія може продовжувати боротьбу до моменту, поки оборона України не зруйнується, і тоді розширити свої територіальні амбіції, включивши більшу частину України, зокрема Дніпропетровську, Сумську та Харківську області, якщо опір буде слабким.

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Реакція України та Заходу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ ніколи не визнає суверенітету Росії над окупованими територіями і зберігає за собою право вирішувати щодо вступу до НАТО. Його офіс не надав коментарів щодо цієї інформації.

Адміністрація Трампа, на відміну від адміністрації Байдена, називає війну «смертельним опосередкованим конфліктом» між Росією та США, відмовляється від підтримки вступу України до НАТО та пропонує визнати анексію Криму. Трамп також розглядає 100% тарифи на російські товари та вторинні санкції як засіб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

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Попри санкції та вартість війни, економіка Росії демонструє кращі результати, ніж очікувалося. Проте джерела вважають, що Трамп має мало важелів впливу на Путіна, і Москва все одно знайде спосіб продавати нафту. За прогнозами, криза, ймовірно, ескалюватиметься, і війна продовжиться.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп, як і анонсував, зробив низку гучних заяв щодо Путіна та війни Росії проти України, сидячи разом із генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.