Путін програє, оскільки не реалізував жодної зі своїх стратегічних цілей - Дуда

Україна має перемогти, щоб запанував тривалий мир, а для цього необхідна єдність всього світу.

“Для тривалого миру Україна має перемогти. А щоб вона мала на це шанси, потрібна єдність усього вільного світу”, - про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час телевізійного звернення до польського народу, - пише Укрінформ.

Польський президент наголосив, що почавши війну в Україні, російський диктатор Володимир Путін прагнув відбудувати російську імперію, розділити світ і зробити Європу постійно залежною від своїх ресурсів.

“Сьогодні, після року війни, ми знаємо, що їй це не вдалося, Росія не завоювала Україну. Західний світ об’єднався, роль НАТО зросла, до Альянсу приєдналося більше країн. Європа нарешті позбавляється залежності від російської нафти й газу”, - підкреслив Дуда.

Він констатував: Путін програє, оскільки не реалізував жодної зі своїх стратегічних цілей.

“Його зупинив героїзм українських воїнів та українського суспільства. Його зупинила позиція Польщі та інших країн, які підтримали Україну з першого дня. Але все це було б неможливо без сильного лідерства США”, - наголосив Дуда.

Глава польської держави також резюмував, що зараз не може бути й мови до повернення у відносинах з Росією до періоду перед 24 лютого 2022 року.

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Нагадаємо, що раніше Дуда розповів, коли нарешті польські танки поїдуть до України і які з ними проблеми.

Додамо, що раніше президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні потрібно передати сучасні винищувачі, щоб допомогти Силам оборони відбити російську агресію. Та оскільки це потребує часу для навчання українських пілотів, вони наразі можуть отримати від Польщі добре знайомі їм радянські МіГ-29.

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