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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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202
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Путін програє війну проти України — прем’єр Канади

Прем’єр-міністр Канади заявив, що міжнародні партнери України переконані у неминучій поразці Росії у війні, а для Володимира Путіна питання полягає лише у часі, коли він це усвідомить.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Марк Карні

Марк Карні / © Associated Press

Прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що союзники України переконані у неминучій поразці Росії у війні, а для Кремля питання полягає лише у тому, коли це усвідомить Володимир Путін.

Про це глава уряду Канади сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

За словами Карні, західні партнери України — зокрема Німеччина, Велика Британія та Франція — вважають, що ситуація на фронті зазнала фундаментальних змін не на користь Росії.

«Ми всі дотримуємося спільної позиції: ця війна змінилася докорінно. Питання лише у часі, але Путін програє», — наголосив канадський прем’єр.

Він також додав, що до моменту, коли російський президент визнає реальність, війна продовжуватиме забирати життя людей, назвавши це безглуздим кровопролиттям.

Нагадаємо, раніше влада Канади також ухвалила рішення продовжити ще на рік безмитний режим для українських товарів, підтвердивши подальшу підтримку України.

Додамо, що Україна і Канада запускають спільне виробництво дронів

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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