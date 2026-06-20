Путін програє війну проти України — прем’єр Канади

Марк Карні / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що союзники України переконані у неминучій поразці Росії у війні, а для Кремля питання полягає лише у тому, коли це усвідомить Володимир Путін.

Про це глава уряду Канади сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

За словами Карні, західні партнери України — зокрема Німеччина, Велика Британія та Франція — вважають, що ситуація на фронті зазнала фундаментальних змін не на користь Росії.

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«Ми всі дотримуємося спільної позиції: ця війна змінилася докорінно. Питання лише у часі, але Путін програє», — наголосив канадський прем’єр.

Він також додав, що до моменту, коли російський президент визнає реальність, війна продовжуватиме забирати життя людей, назвавши це безглуздим кровопролиттям.

Нагадаємо, раніше влада Канади також ухвалила рішення продовжити ще на рік безмитний режим для українських товарів, підтвердивши подальшу підтримку України.

Додамо, що Україна і Канада запускають спільне виробництво дронів

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