Ненсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Очільник Кремля Володимир Путін не скористався можливістю для досягнення миру, яка з’явилася після висловленої президентом України Володимиром Зеленським готовності до особистої зустрічі, та надіслав на переговори до Стамбула делегацію низького рівня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Анталії на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає «Укрінформ».

«Росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Щойно буде припинення вогню, ми готові вести переговори про мирну угоду, тож Україна явно готова грати за правилами. Але м’яч зараз на боці Росії», — сказав він.

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На цьому тлі генеральний секретар НАТО наголосив, що будь-яке припинення вогню чи мирна угода з метою завершення війни РФ проти України мають бути «тривалими та стійкими», щоб «не було повторення ситуації 2014-2015 років із Мінськими угодами, які фактично були порушені ще до того, як висохло чорнило, яким вони були написані».

«Ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути тривалим і міцним. Цього тижня м’яч явно на полі Росії», — додав Рютте.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який був готовий до особистої зустрічі з очільником Кремля, зробив заяву про російську делегацію. За його словами, її рівень більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії — невідомо, наголосив Зеленський.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що склад російської делегації свідчить про «відсутність серйозних намірів» Кремля щодо досягнення миру.

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Тим часом в Європі розкритикували Путіна за «переговори». Зокрема, обурення викликав склад делегації, призначеної Кремлем. Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що «фюрер» Путін намагається «виграти час».