Путін проігнорував перемогу друга Пашиняна на виборах: прем’єр Вірменії відреагував

Пашинян і Путін. / © Associated Press

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У Вірменії на парламентських виборах отримала перемогу партія «Громадянський договір» чинного прем’єра Нікола Пашиняна. Втім, «фюрер» РФ Володимир Путін, який часто називав вірменського посадовця другом, досі не привітав його.

Про це розповів сам Пашинян під час брифінгу, повідомляє News.am.

Він підтвердив журналістам, що привітання досі не було.

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«Будемо сподіватися, привітає», — іронічно сказав прем’єр.

Прокоментував Пашинян і заявив з Росії про те, що вони не визнають результатів виборів через фальсифікації. З його слів, він понад вісім років працює з російським диктатором, який раціональна людина.

«Якщо вони мають занепокоєння, ми спробуємо терпляче розсіяти і продовжимо працювати», — висловився прем’єр.

Він також висловився про те, що не відмовиться від візиту до РФ, якщо надійде запрошення від «фюрера» Кремля.

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Вибори у Вірменії — реакція РФ

Фаворитом Кремля на голосуванні у Вірменії був опозиціонер Самвел Карапетян. Саме тому результати виборів розлютили Москву. Зокрема, речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що влада не поспішає вітати Пашиняна, бо нібито їм відомо про «численні порушення», а тому «важливо дочекатися офіційних підсумків голосування».

Аналітики ISW наголошують, що перемога Нікола Пашиняна довела Кремль до сказу. Тепер Кремль хоче делегітимізувати їхні результати. Аналогічну кампанію Москва проводила після перемоги Маї Санду на виборах у Молдові 2024-го.

Зауважимо, що Вірменія йшла на вибори під погрозами і тиском РФ. Прагнення прем’єр-міністра переорієнтувати країну на Європу викликало хвилю невдоволення в Росії. Зокрема, Володимир Путін зухвало попередив, що Єреван зіткнеться з «українським сценарієм», якщо продовжить свої цілі щодо європейської інтеграції.

Дата публікації 22:10, 07.06.26 Кількість переглядів 95 Путін в шоці! Угорщина його кинула! А тут і Вірменія тікає від Кремля до НАТО!

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