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Путін прокоментував можливе пряме зіткнення військ НАТО з Росією: "Глобальна катастрофа"

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Путін прокоментував можливе пряме зіткнення військ НАТО з Росією: "Глобальна катастрофа"

Фото: Associated Press

Російський диктатор назвав таку ймовірність дуже небезпечним кроком, який може призвести до глобальної катастрофи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що пряме зіткнення НАТО з російською армією є вкрай небезпечним, адже обернеться катастрофою світового масштабу.

Про це він заявив на пресконференції 14 жовтня.

Таку відповідь російський диктатор дав на запитання щодо можливості введення військ Альянсу до України в разі "погіршення становища Києва".

"У будь-якому разі, введення якихось військ у пряме зіткнення з російською армією – це дуже небезпечний крок, який може призвести до глобальної катастрофи. Сподіваюся, що розуму у тих, хто говорить про це, вистачить для того, щоб подібних небезпечних кроків не робити", – заявив Путін.

Він також прокоментував заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберга про те, що "перемога Росії стане поразкою НАТО".

"Поразка України – питання понять, юридичної техніки, кожен може розуміти по-різному", – сказав президент РФ.

НАТО і Росія

Нагадаємо, напередодні CNN із посиланням на високопосадовця з НАТО повідомило, що ядерний удар з боку РФ "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу.

Сам генсек НАТО не підтвердив і не спростував таку інформацію. Водночас Столтенберг сказав, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні. Це, звісно, матиме наслідки, запевнив генсек Альянсу.

Окрім того, Столтенберг заявляв, що перемога Путіна у війні проти України означатиме поразку для НАТО. Також він анонсував ядерні навчання, які проведе Альянс. 

Зброя для захисту неба України від НАТО

Зброя для захисту неба України від НАТО

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3511
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