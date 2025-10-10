Путін прокоментував загрозу ударів "Томагавками" по Росії з боку України

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент РФ Володимир Путін прокоментував погрози українського лідера Володимира Зеленського вдарити по Кремлю «Томагавками». Мовляв, це ніщо інше, як «понти».

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Російський журналіст запитав російського лідера про погрози Зеленського бити по Росії «Томагавками». Буцімто це — певна форма шантажу. Щоправда, журналіст помилився і сказав «понтажу».

«Ви не обмовилися. „Понтажу“ також. Понт тут присутній», — видав Путін.

Журналіст також апелює до того, що американці стверджують: надання ракет залежить від переговорної позиції Росії щодо України. Якщо їх вона не влаштує — Україна отримає «Томагавки».

«Наша відповідь — це посилення системи ППО Російської Федерації», — завершив він.

Раніше Путін зробив заяву про Нобелівську премію миру.

«Були випадки, коли комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили. На мою думку, цими рішеннями вони завдали величезних збитків авторитету цієї премії. Людина прийшла — хороша, погана, — їй одразу через місяць-два бум. Та за що? Взагалі нічого не зробила», — висловився Путін.