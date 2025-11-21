Путін прокоментував мирний план Трампа щодо України

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці. За його словами, на саміті з американським лідером російська сторона погодилася із пропозиціями Вашингтона.

Заяву російського президента цитують російські пропагандисти агентства ТАСС.

При цьому господар Кремля назвав план Трампа із 28 пунктів «модернізованим після Аляски».

За словами Путіна, США просили російську сторону проявити «гнучкість щодо українського врегулювання».

Російський президент додав, що «усі партнери РФ», ймовірно, маючи на увазі Китай, перед самітом на Алясці підтримали можливі домовленості.

Путін також цинічно звинуватив Україну у тому, що США досі не отримали погодження мирного плану Трампа.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував від Білого дому «мирного плану» з 28 пунктів.

«Російська сторона залишається на платформі тих обговорень, які відбулися в Анкориджі», — додав він.

Нагадаємо, делегація високопосадовців армії США зустрілася в четвер, 20 листопада, у Києві з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях до миру. Українському президенту було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни.

Президент США Дональд Трамп вважає четвер, 27 листопада, доречним днем для погодження Україною запропонованого мирного плану.

У п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.