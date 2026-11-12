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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін пропонує провести "гуманітарну місію" в Костянтинівці: в ОП відреагували

Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці так звану «гуманітарну місію». В Офісі президента згадали попередній досвід Росії в Олешках і пояснили, що саме викликає підозри в цій ініціативі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Офіс президента України

Офіс президента України / © УНІАН

В Офісі президента відреагували на ідею російського диктатора Володимира Путіна провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці за прикладом окупованих Олешків.

Про це в коментарі журналістам повідомив радник президента України Дмитро Литвин, передає ТСН.ua.

В Офісі президента зауважили, що під виглядом такої допомоги РФ раніше перекидала техніку та змінювала своїх військових. Проте зазначили, що зараз з’ясовують усі деталі пропозиції.

«Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, чого вони хочуть у Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі», — заявив Дмитро Литвин.

Нагадаємо, у Кремлі пройшла зустріч посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним.

Путін запропонував провести гуманітарну місію у Костянтинівці за сценарієм Олешків. Він також заявив, що Росія нібито контролює безпеку в місті та готова її гарантувати.

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