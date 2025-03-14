Путін пропонує свою версію перемир'я: в ISW назвали небезпеку альтернативної угоди "фюрера"

Диктатор-президент Росії Володимир Путін відхилив пропозицію про припинення вогню, яку погодили США. "Фюрер" запропонував альтернативну пропозицію, яка суперечить першому варіанту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник Кремля нібито "погодився" на тимчасове припинення вогню. Він заявив, мовляв, "сама ідея правильна", але припинення бойових дій "має бути таким, щоб призвести до довгострокового миру та усунути першопричини" війни. Російський президент поставив під сумнів кілька аспектів американської пропозиції Зокрема, він запитав, що буде з українським виступом в Курській області, і чи буде дозволено Києву продовжувати мобілізацію сил, навчання новомобілізованих солдатів і отримувати військову допомогу від своїх партнерів і союзників.

Альтернатива Путіна

Зазначається, що, ймовірно, Путін "розтягне часові рамки" для погодження тимчасового припинення вогню, щоб переконатися, що його умови "враховані". Крім цього, Росія може вимагати припинення постачання зброї до України як умову тимчасового припинення вогню.

Джерело заявило, що Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори з США, а також "виправити ситуацію на фронті", щоб посилити переговорну позицію Росії. Аналітики зауважують, що запропонована диктатором угода про припинення вогню, надала б Росії значно більш непропорційні переваги і створила б умови для відновлення бойових дій на вкрай вигідних для Кремля умовах.

Водночас, аналітики звернули увагу на той факт, що Путін нічого не сказав про припинення Росією призову на військову службу, виробництво військової техніки й отримання військової допомоги від своїх союзників.

"Здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного перемир'я, без аналогічного дозволу Україні, дозволила б російській армії відновити наступальні операції з краще укомплектованими й оснащеними підрозділами в потрібний для неї час. Такі вимоги можуть здатися чітким свідченням того, що Путін насправді не прагне миру", - додали в ISW.

У звіті також зазначається, що спроби Путіна укласти нову угоду про припинення вогню на умовах, які асиметрично вигідні РФ, ігнорують заявлений намір президента США Дональда Трампа, що припинення вогню створить умови для переговорів про більш всеосяжну мирну угоду в майбутньому.

"Запропонована російським лідером угода, підірве заявлену адміністрацією Трампа мету досягнення сталого миру в Україні, зміцнить віру в те, що Росія може завдати військової поразки Україні. Також це стимулюватиме Путіна до відновлення військових дій проти України замість того, щоб йти на будь-які поступки у формальних переговорах щодо припинення війни", - йдеться у звіті.

Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах

В ISW вважають, що Путін тримає у заручниках пропозицію щодо припинення вогню і намагається здобути превентивні поступки перед офіційними переговорами щодо припинення війни. Він відмовився прийняти американо-українську пропозицію на її власних умовах і натомість вимагає додаткових умов, які безпосередньо сприятимуть досягненню воєнних цілей Кремля.

"ISW продовжує вважати, що російський лідер не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах для припинення війни. Він залишається відданим досягненню своїх довгострокових цілей щодо встановлення проросійського маріонеткового режиму в Україні, підриву здатності країни захистити себе від майбутньої російської агресії та недопущення вступу країни до НАТО", - йдеться у звіті.

Відмова Путіна від пропозиції припинення вогню, підкреслює його відданість досягненню своїх цілей в Україні, зокрема, її демілітаризації. Також це свідчить про незацікавленість "фюрера" у будь-якій паузі в бойових діях, що не призведе до капітуляції України або, принаймні, не створить умов для успішного відновлення російських наступальних операцій у майбутньому.

Нагадаємо, помічник диктатора Росії з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков зробив шокувальну заяву про тимчасове перемир'я. У Кремлі вважають, що це стане нібито "перепочинком для українських військових".

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