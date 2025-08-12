Путін пропонує Трампу "вигідний шлях" до миру: радник Кремля назвав умови

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

За словами впливового радника Кремля Дмитра Суслова, кремлівський диктатор Володимир Путін пропонує президенту США Дональду Трампу «вигідний шлях» до мирної угоди, яка могла б стати вирішенням «української кризи». Суслов, який є заступником директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки, також заявив, що Путін готовий йти на більші поступки, ніж раніше, щоб досягти домовленостей зі США.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Суслов окреслив два можливі сценарії щодо майбутнього зустрічі. Перший — це укладення двостороннього плану між Росією та США для припинення вогню в Україні. За його словами, ключовим для Кремля є те, що ця угода має бути укладена без участі України та Європи.

Цей план міг би включати відведення українських військ з тих районів Донбасу, які вони ще контролюють, а також відведення російських військ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, при цьому лінія фронту в інших регіонах залишатиметься незмінною. Суслов наголосив, що однією з найважливіших умов такої домовленості є зобов’язання України не вступати до НАТО.

«Я думаю, що Путін пропонує Трампу зручний вихід», — сказав Дмитро Суслов.

За словами Суслова, якщо Володимир Зеленський за підтримки європейських країн відхилить цю пропозицію, то «Трамп скоротить усю військову допомогу Києву і навіть припинить продавати зброю європейцям, щоб вони передавали її Україні». На думку кремлівського радника, такий крок призведе до швидкої поразки та повного краху України. Він вважає, що для Трампа це також вихід із складної ситуації, в яку він потрапив, погрожуючи санкціями Китаю, Індії та Бразилії за імпорт російської нафти.

«Тепер Путін має менші вимоги, але Київ залишиться поза НАТО», — зазначив Суслов.

Чому саме Аляска була обрана місцем зустрічі? Суслов пояснив, що це має глибоке символічне значення. По-перше, Аляска є найбільш «російсько-американською» територією, оскільки розташована далеко від Європи та України, але дуже близько до Росії, що підкреслює двосторонній характер переговорів. По-друге, ця зустріч стане першим повноцінним самітом між Росією та США на американській території за останні 15 років, що свідчить про взаємне прагнення до покращення відносин. По-третє, до порядку денного включено питання Арктики, яке є ключовим для обох країн.

«Якщо саміт на Алясці пройде успішно, і буде схвалено спільний план перемир’я в Україні, ґнота, якого він безрозсудно підпалив з Китаєм, Індією та Бразилією, буде погашено, і американський президент зможе навіть претендувати на історичну значущість. Саме тому ми очікуємо, що Трамп прийме пропозицію Путіна. Для нього це саме вихід», — підсумував Суслов.

Нагадаємо, у Білому домі відповіли, чому Зеленського не запросили на переговори до Аляски. За словами Левітт, метою переговорів є те, щоб Трамп і Путін залишили саміт «із кращим розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну».