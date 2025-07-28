Путін прорахувався щодо Трампа: у США зробили заяву про новий ультиматум президента

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін серйозно прорахувався з президентом США Дональдом Трампом.

Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соціальній мережі X.

Коментуючи новий дедлайн Трампа, Грем каже, що повністю розуміє розчарування американського лідера щодо постійних атак Росії на Україну. Це, вважає він, свідчить про “відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів”.

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"Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну", – написав сенатор.

Він додав, що Конгрес, у переважній більшості двопартійний, готовий допомогти "Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів".

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив скоротити для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні. З його слів, це “приблизно 10 або 12 днів”. Причиною називає відсутність прогресу.

Кремль поки що офіційно не відреагував на заяву з США. Однак, як зазначає московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт, зміни позиції Росії очікувати не варто. Адже російський президент відомий своєю нелюбов’ю до погроз та ультиматумів.

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Дата публікації 16:58, 28.07.25 Кількість переглядів 201 ТСН 16:00 новини 28 липня. Трамп скорочує дедлайн Путіну? Україна імпортує газ з Азербайджану!