Путін "просто сміється" з вимог Трампа: Каллас зробила заяву про "мирні" заяви Кремля

Кая Каллас. / © Associated Press

Наразі агресорка Росія не хоче миру. Адже її диктатор Володимир Путін не виконує жодних обіцянок і “просто сміється” з вимог президента США Дональда Трампа припинити вбивства.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише The Guardian.

З її слів, Україна, США, країни Європи прагнуть миру та докладають усіх дипломатичних зусиль для його досягнення. Втім, цього не скажеш про Росію. Каллас наголошує, що Кремль звоілкає, “просто сміється - не зупиняє вбивства, а збільшує їх кількість бомбардування України”.

Не оминула європейська дипломатка і зустріч Путіна і Трампа. Вона стверджує, що “фюрер” отримав “те, чого хотів” від саміту на Алясці: не лише фото з президентом США, а й “набагато більше, такий гостинний прийом в Америці, і… потім він також хотів, щоб санкції не були запроваджені, чого він також домігся”.

“Я думаю, зараз його інтерес знизився, бо він досяг того, чого хотів від цієї зустрічі”, - каже вона.

Кая Каллас також закликала ЄС та США до запровадження додаткових санкцій і тарифів, щоб далі тиснути Росії.

“Цілком очевидно, що будь-які обіцянки, дані Путіну досі, він не виконав, і ми повинні ставитися до цього відповідно, але [ми] також [повинні] докласти всіх зусиль, щоб дійсно тиснути на нього, щоб він сідав за стіл переговорів”, - додала вона.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише про те, що мирні ініціативи Дональда Трампа щодо України зайшли у глухий кут за 4 дні. Якщо ще 18 серпня президент США заявив, що йому вдалося швидко просунутися в напрямку мирної угоди, то вже 21 серпня він змінив тон, наголосивши, що Київ не зможе перемогти без проведення нових атак на території Росії.

Разом з тим очільник Білого дому заінтригував заявою, мовляв, за два тижні ситуація щодо війни проясниться. У традиційній для себе манері Трамп деталями не поділився, втім, додав, що не виключає, що буде змушений «змінити тактику».