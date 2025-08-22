- Дата публікації
Путін "просто сміється" з вимог Трампа: Каллас зробила заяву про "мирні" заяви Кремля
Каллас закликає ЄС та США до запровадження додаткових санкцій проти РФ.
Наразі агресорка Росія не хоче миру. Адже її диктатор Володимир Путін не виконує жодних обіцянок і “просто сміється” з вимог президента США Дональда Трампа припинити вбивства.
Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише The Guardian.
З її слів, Україна, США, країни Європи прагнуть миру та докладають усіх дипломатичних зусиль для його досягнення. Втім, цього не скажеш про Росію. Каллас наголошує, що Кремль звоілкає, “просто сміється - не зупиняє вбивства, а збільшує їх кількість бомбардування України”.
Не оминула європейська дипломатка і зустріч Путіна і Трампа. Вона стверджує, що “фюрер” отримав “те, чого хотів” від саміту на Алясці: не лише фото з президентом США, а й “набагато більше, такий гостинний прийом в Америці, і… потім він також хотів, щоб санкції не були запроваджені, чого він також домігся”.
“Я думаю, зараз його інтерес знизився, бо він досяг того, чого хотів від цієї зустрічі”, - каже вона.
Кая Каллас також закликала ЄС та США до запровадження додаткових санкцій і тарифів, щоб далі тиснути Росії.
“Цілком очевидно, що будь-які обіцянки, дані Путіну досі, він не виконав, і ми повинні ставитися до цього відповідно, але [ми] також [повинні] докласти всіх зусиль, щоб дійсно тиснути на нього, щоб він сідав за стіл переговорів”, - додала вона.
Нагадаємо, The Wall Street Journal пише про те, що мирні ініціативи Дональда Трампа щодо України зайшли у глухий кут за 4 дні. Якщо ще 18 серпня президент США заявив, що йому вдалося швидко просунутися в напрямку мирної угоди, то вже 21 серпня він змінив тон, наголосивши, що Київ не зможе перемогти без проведення нових атак на території Росії.
Разом з тим очільник Білого дому заінтригував заявою, мовляв, за два тижні ситуація щодо війни проясниться. У традиційній для себе манері Трамп деталями не поділився, втім, додав, що не виключає, що буде змушений «змінити тактику».