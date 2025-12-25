Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін запитував у на той час президента США Джоржа Буша, як Штати поставляться до прийняття Росії до НАТО, але отримав «дуже стриману реакцію» на запитання.

Йдеться про діалог лідерів 2001 року, який розшифрували та оприлюднили.

«Ваші слова про майбутнє через 50 років є важливими. Росія є європейською і багатоетнічною країною, як і Сполучені Штати. Я можу уявити, що ми станемо союзниками», — заявляв тоді диктатор.

Він також говорив Бушу, що «тільки гостра необхідність» може змусити США та РФ об’єднатися з іншими. Однак Путін сказав ще тоді, що Росія почувається виключеною з НАТО.

«Якщо Росія не є частиною цього, звичайно, вона відчуває себе виключеною. Чому необхідне розширення НАТО? 1954 року Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО. У мене є цей документ», — сказав диктатор.

Буш у відповідь Путіну тоді заявив, що «це цікаво».

