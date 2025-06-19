Путін провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном: про що йшлося

Володимир Путін 19 червня провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Володимир Путін 19 червня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Президенти обговорили підсумки саміту G7, ситуацію на Близькому Сході та двосторонні відносини Росії та Китаю.

Про це сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

Він заявив, що:

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Путін у розмові з Сі Цзіньпіном підтвердив готовність Росії здійснювати за потреби посередницькі зусилля Близьким Сходом;

лідери Росії та Китаю домовилися дати команди відомствам і службам найближчими днями провести контакти та обмінюватися інформацією у контексті Близького Сходу;

Росія та КНР дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут ООН, наголосив помічник президента за підсумками розмови лідерів країн;

Москва та Пекін виходять із того, що врегулювання ситуації на Близькому Сході не має силового рішення.

Путін та Сі Цзіньпін проведуть повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня.

Раніше у Кремлі прокоментували участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7, заявивши, що ця поїздка нібито не була для нього вдалою.

За словами Ушакова, під час обговорення підсумків саміту G7 Володимир Путін і Сі Цзіньпін звернули увагу на «шереховатості серед учасників зустрічі». Крім того, Ушаков зазначив, що для Зеленського цей саміт «віднюдь не став найвдалішою закордонною поїздкою».