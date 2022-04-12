Путін проявив свою потворну сутність: Обама про війну в Україні

Експрезидент США закликав американців стояти за ти, хто відстоює власну свободу та демократію.
Російський диктатор Володимир Путін завжди був прихильником "етнічного націоналізму", який він проявив у війні проти України.
Про це сказав експрезидент США Барак Обама сказав на телеканалі NBC.
Обама зазначив, що Путін був нещадним до власного народу, так і до інших націй. А у війні проти України диктатор остаточно проявив свою потворну сутність.
"Він завжди був людиною, охопленою цим викривленим, спотвореним почуттям образи та етнічного націоналізму", - сказав Обама.
Експрезидент США закликав американців стояти за ти, хто відстоює власну свободу та демократію.
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