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Путін проявив свою потворну сутність: Обама про війну в Україні

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Путін проявив свою потворну сутність: Обама про війну в Україні

Associated Press

Експрезидент США закликав американців стояти за ти, хто відстоює власну свободу та демократію. 

Російський диктатор Володимир Путін завжди був прихильником "етнічного націоналізму", який він проявив у війні проти України. 

Про це сказав експрезидент США Барак Обама сказав на телеканалі NBC

Обама зазначив, що Путін був нещадним до власного народу, так і до інших націй. А у війні проти України диктатор остаточно проявив свою потворну сутність. 

"Він завжди був людиною, охопленою цим викривленим, спотвореним почуттям образи та етнічного націоналізму", - сказав Обама. 

Експрезидент США закликав американців стояти за ти, хто відстоює власну свободу та демократію. 

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