Путін проявив свою потворну сутність: Обама про війну в Україні

Путін проявив свою потворну сутність: Обама про війну в Україні

Експрезидент США закликав американців стояти за ти, хто відстоює власну свободу та демократію.

Російський диктатор Володимир Путін завжди був прихильником "етнічного націоналізму", який він проявив у війні проти України.

Про це сказав експрезидент США Барак Обама сказав на телеканалі NBC.

Обама зазначив, що Путін був нещадним до власного народу, так і до інших націй. А у війні проти України диктатор остаточно проявив свою потворну сутність.

Також читайте Зеленський підписав закон про 100% гарантування банківських вкладів

"Він завжди був людиною, охопленою цим викривленим, спотвореним почуттям образи та етнічного націоналізму", - сказав Обама.

Експрезидент США закликав американців стояти за ти, хто відстоює власну свободу та демократію.

Читайте також: