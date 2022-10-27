Путін прямо звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні

Згадав диктатор і про "вину" Заходу у "трагічному перевороті в Україні 2014 року".

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні, яку власноруч розв’язав сам кремлівський диктатор.

Свою заяву президент РФ зробив під час виступу на "Валдаї" 27 жовтня.

"Захід завжди грає на загострення: розпалювання війни в Україні, загострення ситуації навколо Тайваню, посилення енергетичної кризи та руйнування газопроводів", – поділився вигадками Путін.

Він також звинуватив Захід у тому, що той нібито пускає у хід "економічні бойкоти, санкції, кольорові революції, перевороти".

"Один із них призвів до трагічного "перевороту" в Україні 2014 року", – висловив стару пропагандистську тезу російський диктатор.

Більше того, йому примарилось, що Захід відкрито визнав начебто фінансування вигаданого "перевороту" в Україні. Путін назвав це "хамством".

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо про пропозицію переговорів про війну від Путіна до президента України Володимира Зеленського. Цю пропозицію передав лідер Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало під час свого візиту до Києва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що під пропозицією щодо переговорів з Путіним криється ультимативна вимога про капітуляцію.

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