Путін пригрозив новими захопленнями територій України у разі зриву переговорів

Володимир Путін / © Getty Images

Президент Росії Володимир Путін знову заявив про готовність розширити контроль над українськими територіями, якщо переговори про припинення війни за посередництва США не відбудуться.

Про це повідомляє Reuters.

Під час щорічної зустрічі керівництва Міністерства оборони РФ Путін заявив, що російські війська нібито просуваються «на всіх фронтах» і Москва досягатиме своїх цілей як дипломатичним, так і військовим шляхом.

За його словами, у разі відмови від «предметних переговорів» Росія продовжить війну для «звільнення історичних земель».

Паралельно міністр оборони РФ повідомив, що 2025 року військові витрати Росії становили 5,1% ВВП, а 2026 року Москва планує збільшити темпи наступальних дій.

На тлі цих заяв європейські лідери знову підтвердили підтримку України та відкинули будь-які територіальні поступки на користь росії, наголосивши, що агресію не можна винагороджувати.

Крім того, Путін звинуватив європейських політиків у «роздмухуванні істерії» щодо російської загрози та допустив можливість подальшої ескалації, зокрема щодо країн НАТО.

«У Європі ж застерігають, що подібна риторика свідчить про відсутність у Кремля реальної готовності до конструктивних мирних переговорів і підвищує ризики ескалації 2026 року», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що агресивна риторика Володимира Путіна не є новою, проте спроможність Росії воювати далі напряму залежить від тиску Заходу.

Коментуючи заяви російського диктатора про намір продовжувати окупацію українських територій, Зеленський наголосив, що бажання Путіна воювати не збігається з його можливостями, якщо санкційний тиск працюватиме.

Президент також підтвердив, що американська сторона переконує у готовності Путіна до завершення війни як у публічному, так і в непублічному форматах. Україна підтримує цю дипломатичну хвилю, але переговори минають непросто.