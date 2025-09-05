Путін пригрозив іноземним миротворцям в Україні: заява

Володимир Путін. / © Getty Images

Російський “фюрер” Володимир Путін пригрозив іноземним військам, які можуть з’явитися в Україні у межах гарантій безпеки, назвавши їх “законними цілями”.

Про це диктатор РФ заявив під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці.

“Війська НАТО, якщо вони з’являться в Україні будуть законними цілями для армії РФ”, - нахабно заявив Путін.

Він традиційно висловився про небезпеку для Російської Федерації. Саме тому, “Росію не влаштовує можливий вступ України до НАТО”

Господар Кремля наголошує, мовляв, після досягнення миру в Україні потреби у розміщенні західних військ не буде. Адже, цинічно каже Путін, Москва нібито “поважатиме” гарантії безпеки, які, з його слів, “мають бути і для Росії, і для України”.

Нагадаємо, речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готується далі вести війну. З його слів, “готова добиватися своїх цілей по Україні мирним шляхом”, але зараз нібито така можливість відсутня. Саме тому Російська Федерація “продовжуватиме спецоперацію”.

Також представник Кремля заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Російській Федерації. Також Пєсков заявив про умову Кремля щодо гарантій безпеки для України. Так, каже він, розміщення іноземних військ на території країни не допустиме для Росії.

