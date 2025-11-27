Путін пригрозив щодо конфіскації російських активів

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфіскація заморожених активів його країни у Європі вважатиметься злодійством. Російський уряд виробляє пакет заходів у відповідь.

Заяву очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

Путін узявся залякувати Європу страшними наслідками конфіскації активів країни-агресорки.

Реклама

«Ясно, що це буде мати негативні наслідки для світової фінансової системи, тому що довіра до єврозони різко знизиться, різко впаде. А на тлі складностей в економіці, де локомотив європейської економіки — Німеччина — вже третій рік перебуває в рецесії, це, мені здається, буде непростим випробуванням», — озвучив свої вигадки диктатор.

«Уряд Російської Федерації за моїм дорученням випрацьовує пакет заходів у відповідь у разі, якщо це (конфіскація активів — ред.) станеться«, — додав він.

Нагадаємо, Євросоюз активізував роботу над використанням заморожених суверенних активів Росії як єдиного реального варіанту стабільного фінансування для України, оскільки інші джерела вичерпуються. Єврокомісія планує найближчими днями представити законодавчу пропозицію, яка дозволить використати 140 млрд дол. як позику Києву у 2026 та 2027 роках. Процес прискорився також через тиск, спричинений появою мирного плану США, який пропонував альтернативні ідеї використання цих коштів, зокрема, для спільних інвестицій з РФ.