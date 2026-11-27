Володимир Путін / © Associated Press

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Російський «фюрер» Володимир Путін пригрозив Україні та Заходу «неминучою помстою» за удари по російських нафтопереробних заводах. Мовляв, у Києві ігнорують заклики президента США Дональда Трампа утриматися від атак на енергетичну інфраструктуру країни-агресорки.

Про це йдеться у статті британського таблоїда Daily Express.

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Зазначається, що під час зустрічі з урядовцями та керівниками енергетичної галузі Путін цинічно звинуватив Україну в продовженні ударів по російських НПЗ «попри пряме прохання президента США утриматися» від таких атак.

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Кремль може готувати нові удари

«У Кремлі, схоже, готують новий напрямок терору проти України — під ударом може опинитися критична інфраструктура водопостачання та водовідведення», — пише видання.

Йдеться про загрозу цілеспрямованих атак на об’єкти, від яких залежить забезпечення міст питною і технічною водою. Через це великі міста ризикують залишитися без води, а в найгіршому сценарії це може призвести до спалахів епідемій.

Наразі українські міста вже стикаються з перебоями у водопостачанні через удари по енергетичній системі. Коли внаслідок обстрілів зникає електроенергія, зупиняються насоси, які забезпечують роботу водопровідних мереж.

Водночас у Києві побоюються, що РФ може почати частіше атакувати безпосередньо об’єкти водопровідної та каналізаційної інфраструктури. Це створює загрозу залишити не лише Київ, а й інші великі міста без базових комунальних послуг, зокрема Харків та Одесу.

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Перебої з водою

На тлі цих ризиків українські міста готують до жорстких обмежень. Кабмін зобов’язав місцеві адміністрації підготувати альтернативні способи постачання питної та технічної води, а також прискорити встановлення резервних джерел живлення на об’єктах водопостачання і водовідведення.

Російські обстріли вже неодноразово порушували роботу систем водопостачання в Україні. Зокрема, 3 листопада в домівках киян зникла вода. У «Київводоканалі» заявили про припинення подавання води після ударів, які спричинили перебої з електропостачанням.

Ще одна атака сталася 20 листопада. У столиці знову було пошкоджено об’єкти «Київводоканалу». За даними міського голови Віталія Кличка, щонайменше троє загиблих — працівники підприємства.

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