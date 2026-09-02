Путін пригрозив Україні після заяви Зеленського: про що свідчить нервова реакція Кремля

Президент Росії Володимир Путін / © Getty Images

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Звинувачення президента Росії Володимира Путіна на адресу України в «державному тероризмі» через анонсоване закриття неба над РФ — це цинічна спроба агресора перекласти власні злочини на жертву. Водночас істерична реакція та погрози Путіна викривають його реальний страх і через ефективні кроки України.

Про це повідомили в українському Центрі протидії дезінформації.

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Коментуючи анонсоване закриття неба над РФ, Путін назвав це «заявкою на державний тероризм» та вкотре вдався до погроз. У ЦПД наголосили, що звинувачення диктатор на адресу України є черговою спробою перекласти відповідальність за злочини РФ на жертву агресії.

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«Подібні закиди від лідера російської держави, яка вже давно фактично є терористичною організацією, вкрай цинічні. Держава, яка сама розв’язала цю війну, щодня здійснює терор проти цивільних українців та нищить міста, знову намагається вдавати із себе «жертву», — йдеться в заяві ЦПД.

Там також зазначили, що риторика Путіна є типовим прикладом «дзеркальної» пропаганди, яку систематично використовує Кремль. Таким чином російська влада намагається розмити саме поняття тероризму, звинувачуючи своїх опонентів у злочинах, які сама РФ чинить проти України.

У ЦПД додали, що погрози Путіна також демонструють реальний стан справ — Росію непокоять ефективні дії України.

«Коли російська влада втрачає відчуття безпеки на власній території, її перша реакція — це нервова агресія», — наголошується в заяві.

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Попередження Зеленського щодо безпеки авіакомпаній та реакція Путіна

Нагадаємо, увечері 1 вересня президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних авіакомпаній, страховиків і пасажирів із закликом не користуватися повітряним простором Росії через зростання небезпеки, пов’язаної з дронами та бойовими діями. Зеленський підкреслив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації, однак через розв’язану Росією війну повітряний простір агресорки стає дедалі небезпечнішим.

Путін істерично назвав попередження Зеленського про небезпеку для авіакомпаній «заявкою на державний тероризм». Водночас диктатор видав пропагандистську тезу про те, що Україна нібито сама просить про переговори та особисті зустрічі, заявивши, що з терористами їх не ведуть. Також президент РФ пригрозив відповіддю у разі нових інцидентів.

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