Путін принизив Меланію Трамп: чи стане це останньою каплею для США

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін принизив Меланію Трамп атакою на Київ, після того, як вона передала йому листа.

Про це пише The Washington Post.

15 серпня перша леді США Меланія Трамп звернулася російського диктатора із закликом до миру заради дітей, які страждають від війни.

Реклама

«Кожна дитина має однакові тихі мрії у своєму серці. … Вони мріють про любов, можливості та безпеку. Пане Путіне, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії — ви послужите самому людству», — написала Меланія.

Натомість уже 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву — ракети та дрони влучили по житлових будинках і дитсадку. Загинули щонайменше 23 людини, серед них — четверо дітей.

У WP наголошують, що така атака була сприйнята як демонстративна зневага до Першої леді, президента Трампа та міжнародної спільноти.

«Але атака Путіна минулого тижня була іншою, очевидно, вона мала на меті надіслати Трампу та європейським лідерам, зібраним у Білому домі, сигнал про те, що він сумнівається в їхній рішучості», — зазначають у виданні.

Реклама

WP нагадує, що Росія також завдала ударів по дипломатичному представництві Європейського Союзу в Києві, а також по офісу Британської Ради, урядової організації Великої Британії, яка сприяє культурному та освітньому обміну. ​​А окремим ударом Росія завдала удару по американському виробнику електроніки Flex Ltd., вразивши його завод на Закарпатті — далеко від лінії фронту.

У статті зауважують, що Путін взаємодіяв з Трампом, запевняючи його, як телефоном, так і особисто, що він хоче миру. І Трамп надав російському диктаторові всі можливості підтвердити свої слова конкретними діями. Але вже понад шість місяців після початку другого терміну Трампа Путін так і не зробив цього.

Протягом місяців Україна погоджувалася на прохання Трампа припинити бойові дії, зустрітися за столом мирних переговорів та домовитися про припинення війни. Росія, навпаки, продовжує переслідувати українських мирних жителів.

Перед самітом на Алясці Трамп заявив, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то будуть «серйозні» наслідки. Але президент США відкладав ці наслідки, ймовірно сподіваючись, що завдяки двом самітам в Анкориджі та Вашингтоні мир може бути досяжним. Тепер Путін відповів на дипломатію Трампа та зворушливий лист його дружини ляпасом — варварською атакою.

Реклама

«Це має стати останньою краплею. Путін своєю жорстокістю продемонстрував, що він не припинить напад на Україну добровільно — що його потрібно змусити. Тож нехай почнеться примус», — закликали у Washington Post.

Раніше стало відомо, що було у листі, який Меланія Трамп передала Путіну.