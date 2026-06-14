Путін привітав Трампа і зробив нову заяву про Україну: що відомо

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У неділю, 14 червня, «фюрер» РФ Володимир Путін зателефонував американському президенту Дональду Трампу і привітав його з 80-річчям. Лідери також обговорили міжнародну обстановку.

Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков.

У Кремлі відзвітували, що «дружнє і відверте спілкування» тривало «рівно 55 хвилин» та вихвалилися нібито «фюрер» одним з перших зателефонував Трампу. Зі слів Ушакова, привітання до дня народження «звучали неформально і відображали повагу до „бійцівських якостей“ президента США».

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У «фюрера» також повідомили, що під час розмови Путін і Трамп «обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію». Зокрема, торкнулися теми України. Трамп, наголосив Ушаков, «виступив за припинення бойових дій».

Вочевидь, кремлівський господар також понавигадував про нібито «успіхи» свого окупаційного війська на фронті та зухвало заявив, що «жодні спроби Києва завдавати ударів по інфраструктурі в РФ не змінять ситуацію на полі бою».

Серед іншого Путін нібито підтвердив, що його зустріч із Зеленським може відбутися лише у Москві. Мовляв, якщо президент України «бажає, то нехай приїздить».

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