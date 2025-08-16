ТСН у соціальних мережах

Путін привіз Трампу документи для відновлення авіасполучення РФ зі США

Кремль хоче відновлення прямого авіасполучення Росії зі США.

Автор публікації
Карина Бондаренко
Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Москва підготувала документи для відновлення прямого авіасполучення Росії зі США.

Про це заявив посол Росії в США Олександр Дарчієв, пишуть російські пропагандисти.

Вони нібито обговорюються на зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Росії Володимира Путіна на Алясці.

Нагадаємо, У Білому домі прокоментували зустріч Трампа і Путіна. Зокрема, там назвали її «історичною», наголошуючи на ключовому значенні для глобальної безпеки.

