- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 508
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін привіз Трампу документи для відновлення авіасполучення РФ зі США
Кремль хоче відновлення прямого авіасполучення Росії зі США.
Москва підготувала документи для відновлення прямого авіасполучення Росії зі США.
Про це заявив посол Росії в США Олександр Дарчієв, пишуть російські пропагандисти.
Вони нібито обговорюються на зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Росії Володимира Путіна на Алясці.
Нагадаємо, У Білому домі прокоментували зустріч Трампа і Путіна. Зокрема, там назвали її «історичною», наголошуючи на ключовому значенні для глобальної безпеки.