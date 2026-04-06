Диктатор Путін / © Associated Press

Путін намагається привласнити спадщину Київської Русі, щоб посилити вплив на Європу, хоча історично Росія є радше спадкоємицею Золотої Орди.

Про це у прямому етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, контроль над європейським простором не обов’язково пов’язаний із належністю до Європи як цивілізації.

«Путіну потрібен спадок Київської Русі для того щоб контролювати Європу. Але можна бути азійською державою і контролювати Європу», — зазначив Портников.

Він навів історичні приклади, коли неєвропейські держави мали вплив на європейські території.

«Китайська імперія, якраз часів Русі, і Золота Орда це прекрасно підтвердили — ніхто не вважав ані тодішню Китайською імперію, ані Золоту Орду, яка була частиною цієї імперії, європейськими державами. Але вони контролювали Русь, принаймні частину Русі, зазіхали на контроль над всією Європою», — пояснив журналіст.

Портников підкреслив, що історичні зв’язки Москви пов’язані саме з ординською традицією, а не з Руссю.

«А Московське князівство, яке зараз називається Російською Федерацією, є прямим політичним спадкоємцем Орди, а не Русі, щоб там Путін собі не вигадував», — наголосив він.

На його думку, сучасна російська влада намагається використати історію як інструмент політичної легітимізації.

«А у Путіна є Рогозін з батутом, вкрадені секрети атомної зброї, вкрадені технології — все вкрадено. Чому не можна в такій ситуації вкрасти нашу історію, якщо можна вкрасти чужі технологічні секрети?» — зазначив Портников.

Він також додав, що подібна риторика є типовою для спроб виправдати привласнення чужого.

«Тому йому важливо, щоб повірили, що те, що він вкрав, це його — це нормально для крадія. Якщо крадій щось краде, він весь час розповідає: „Це моє. Що значить ці ложечки тут не були? Були! Це давні ложечки, моя прабабка була княгинею в Києві, це її ложечки“. А те, що ти насправді син прачки з якогось петербурзького під’їзду, це ніхто не має знати і ніхто не має так думати», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що на території Білорусі розпочалося будівництво баз наземного управління для дронів великої дальності.

Ми раніше інформували, що просування російських військ на фронті від початку року різко сповільнилося, і українські сили продовжують перехоплювати ініціативу на різних напрямках.