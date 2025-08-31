Путін приїхав до Китаю святкувати "перемогу": чого чекати від візиту

Володимир Путін / © Getty Images

Російській диктатор Володимир Путін прибув до китайського міста Тяньцзінь з чотириденним візитом. Кремль розглядає візит як можливість посилити співпрацю з Пекіном на тлі міжнародної ізоляції Москви.

Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що він відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю Перемоги у Другій світовій війні, а також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

Крім того, він проведе зустрічі з президентами Туреччини та Ірану Реджепом Таїпом Ердоганом і Масудом Пезешкіаном, прем’єром Індії Нарендрою Моді.

Російські пропагандисти пишуть, що Путін пересуватиметься Тяньцзінем на президентському «Аурусі» з китайськими дипломатичними номерами.

«Саміт дає Путіну можливість безпосередньо поговорити з Сі та Моді про результати його зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом та перспективу досягнення угоди про припинення війни в Україні», — зазначають журналісти.

Цей візит до Китаю для Путіна стане тріумфом після повернення з Аляски, де Трамп урочисто прийняв російського президента на американській землі, а Путін переконав його відмовитися від вимог не бомбити Україну і облишити погрози новими санкціями проти Росії.

«Незвично довгий візит Путіна до Сі покликаний продемонструвати Заходу, що „безмежна дружба“ Росії та Китаю тільки міцнішає, а спроби США вбити клин між ними приречені на провал», — вважають експерти.

Нагадаємо, Путін напередодні візиту до Китаю заявив про «стратегічне партнерство» з Пекіном. Російський диктатор сподівається заручитися ще більшою підтримкою Сі Цзіньпіна на тлі війни проти України та конфронтації із Заходом.