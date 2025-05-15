Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів в Стамбулі: деталі Bloomberg

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Президент-диктатор Росії Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах Туреччині 15 травня. Склад російської команди, ймовірно, не виправдає очікувань України.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Групу переговірників було призначено указом, опублікованим пізно ввечері 14 травня в Москві.

Реклама

Очолить делегацію помічник “фюрера” Володимир Мединський. У складі також:

заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін;

заступник міністра оборони Олександр Фомін;

Ігор Костюков, очільник військової розвідки.

Групу з чотирьох інших посадовців було названо "експертами".

Зауважимо, що Мединський очолював російських переговірників на зустрічах у Стамбулі невдовзі після початку війни у ​​лютому 2022-го. Ці переговори зірвалися на тлі взаємних звинувачень щодо проєкту протоколу російських вимог.

“Склад російської команди, ймовірно, значно не виправдає очікувань України. Особливо після того, як Путін у своїй заяві запропонував відновити прямі переговори з Україною. Президент Володимир Зеленський заявив, що буде присутній на зустрічі та хоче поговорити безпосередньо з російським лідером”, - пише Bloomberg.

Реклама

Зазначається, що відсутність диктатора Путіна “зробила б будь-який саміт безглуздим”. Зокрема, враховуючи той факт, що посадовці нижчого рівня вже зустрічалися в Саудівській Аравії в березні, але не досягли жодних результатів.

Переговори в Стамбулі

Пізно ввечері стало відомо, що російський “фюрер” Володимир Путін затвердив склад команди перемовників. Замість себе кремлівський диктатор направить до Туреччини свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.

Видання Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп все ж не летить до Туреччини на переговори. Мовляв, американський лідер розглядав ідею поїхати до Стамбула, якщо Путін там буде.

Тим часом Reuters із посиланням на власні джерела заявило, що український президент Володимир Зеленський іде до Туреччини. Зауважимо, що раніше в ОП наголошували: Зеленський відвідає Стамбул незалежно від того, чи з’явиться там Путін.

Реклама

Дата публікації 22:49, 14.05.25 Кількість переглядів 225 ТСН головне за 14 травня. Хто прилетить до Стамбула і чи відбудуться прямі перемови?