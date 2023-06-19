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Путін публічно спілкуватиметься з прокремлівськими блогерами, щоб розширити підтримку в ультранаціоналістичній спільноті - ISW

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Путін публічно спілкуватиметься з прокремлівськими блогерами, щоб розширити підтримку в ультранаціоналістичній спільноті - ISW

Президент РФ Володимир Путін планує співпрацювати з блогерами / Фото: Associated Press

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських військових блогерів створити робочу групу адміністрації президента, ймовірно, з метою інтеграції відомих блогерів у прокремлівський інформаційний простір.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). 

Повідомляється, що робоча група включатиме членів адміністрації президента Росії та покликана координувати ідеї щодо війни в Україні.

Однак незрозуміло, чи візьмуть участь російські військові блогери в робочій групі Адміністрації президента і яким чином.

Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на репортажах про війну, свідчить про те, що Путін має намір продовжувати публічно спілкуватися з прокремлівськими блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.

Раніше Кремль залучав відомих афілійованих із Кремлем військових блогерів, пропонуючи їм офіційні ролі в Російській раді з прав людини та в Мобілізаційній робочій групі, ймовірно, в обмін на посилення прокремлівської риторики.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив маячню про те, що "України не існувало до Леніна", та заявив, що "українці живуть на історичних територіях РФ". 

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Дата публікації
Перегляди
5901
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