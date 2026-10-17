«Путін радіє і відчуває підтримку»: Зеленський різко відреагував на рішення Трампа

© Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення американського колеги Дональда Трампа послабити санкційний тиск на Росію.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Реклама

На його думку, зняття обмежень може лише підбадьорити «фюрера» Росії Володимира Путіна, а не змусити його припинити війну.

Реклама

«На жаль, зняття санкцій буде продовжуватись. Я вважаю, що дизельна угода — це перший крок. На жаль, мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна. Навпаки, він відчуває радість, щастя, що в нього є така підтримка», — заявив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що очільник Білого дому «буде робити все», аби змусити Росію припинити вбивства, удари по українській енергетиці та загалом завершити війну. Втім, наголосив він, обмеження відповідей України на російські атаки та скасування санкцій не допоможуть досягти цієї мети.

Нагадаємо, на тлі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі президент закликав США посилити тиск на Кремль і не ігнорувати «закон Грема» про санкції проти РФ. Зі слів Зеленського, цей закон міг би стати дієвим інструментом тиску на Кремль і допомогти зупинити війну.

Зауважимо, заява українського лідера пролунала після одного з найбільших ударів РФ по енергетиці України. Напередодні було атаковано понад 15 важливих об’єктів генерації і передавання електроенергії в різних регіонах країни. Найскладніша ситуація склалася в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині.

Реклама

Новини партнерів