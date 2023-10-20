Путін раптово відвідав "штаб СВО": що відомо (фото, відео)

Герасимов переконував диктатора, що все начебто йде за планом.
Президент Росії Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де заслухав доповідь про хів війни проти України.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков розповів, що у Ростові очільник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів Путіну про перебіг війни проти України. Відбулися й інші розмови з представниками вищого керівництва Міноборони.
Як уточнюється, Герасимов повідомив Путіну, що об'єднане угруповання військ начебто вирішує завдання відповідно до плану "спецоперації".
Наприкінці російський диктатор попросив "передати привіт усім командирам".
Зауважимо, пропагандисти виклали відео зустрічі Путіна з Герасимовим, однак його частина – чомусь без звуку.
До слова, кількома днями раніше Путін заявляв, що контрнаступ ЗСУ начебто повністю провалився, і що російські війська "покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення".
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