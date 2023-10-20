Путін раптово відвідав "штаб СВО": що відомо (фото, відео)

Герасимов переконував диктатора, що все начебто йде за планом.

Президент Росії Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де заслухав доповідь про хів війни проти України.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков розповів, що у Ростові очільник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів Путіну про перебіг війни проти України. Відбулися й інші розмови з представниками вищого керівництва Міноборони.

Як уточнюється, Герасимов повідомив Путіну, що об'єднане угруповання військ начебто вирішує завдання відповідно до плану "спецоперації".

Президент РФ Володимир Путін і очільник Генштабу Валерій Герасимов / Фото: російські ЗМП

Наприкінці російський диктатор попросив "передати привіт усім командирам".

Зауважимо, пропагандисти виклали відео зустрічі Путіна з Герасимовим, однак його частина – чомусь без звуку.

Президент РФ Володимир Путін і очільник Генштабу Валерій Герасимов / Фото: російські ЗМП

Путін несподівано з’явився у "штабі СВО"

До слова, кількома днями раніше Путін заявляв, що контрнаступ ЗСУ начебто повністю провалився, і що російські війська "покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення".

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