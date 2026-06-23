Путін різко відреагував на удари ЗСУ по РФ: що заявив

Володимир Путін / © Associated Press

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Удари Збройних Сил України по російських об’єктах не здатні змінити ситуацію на лінії фронту. Таку думку цинічно висловив російський диктатор Володимир Путін, коментуючи поточний стан бойових дій.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Путін про атаки ЗСУ по РФ — що заявив

Зокрема, у своїх висловлюваннях Путін намагався знецінити наслідки українських атак на російську інфраструктуру.

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«Удари ЗСУ по РФ не в змозі вплинути на ситуацію на фронті, де ЗС РФ звільняють один населений пункт за іншим», — зазначив Путін.

Також він додав, що Київ лиш намагається «лише створити враження сильних позицій для переговорів». Путін додав, що для Кремля «реальність на полі бою зовсім інша».

ЗСУ б’ють вглиб РФ — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії потужних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ та на окупованих територіях. Під прицілом опинилися нафтобази, заводи електроніки та логістичні вузли.

Варто додати, що 11 червня керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про повне знищення Чонгарського мосту після атак ЗСУ. Окупаційна влада приховує масштаб руйнувань.

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До слова, російське військове командування заборонило переміщення військових вантажів ключовими автомагістралями, які з’єднують материкову частину РФ із тимчасово окупованим Кримом

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