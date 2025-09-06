Путін робить мир неможливим: аналітики ISW розкрили справжні плани Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що вважає нинішню українську владу "нелегітимною", а тому, з його слів, укласти мирну угоду з нею неможливо. Такі заяви “фюрера” фактично виключають можливість серйозних мирних переговорів.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звичній для себе манері Путін заявив, що "не бачить сенсу" у переговорах з Україною. Свої слова диктатор пояснив це тим, що досягти домовленостей із Києвом нібито "неможливо". Також господар Кремля висунув нову вимогу: навіть у разі підписання мирної угоди Україна повинна скасувати воєнний стан, провести президентські вибори, а після цього - організувати "всенародний референдум для кодифікації домовленостей".

Аналітики ISW наголошують, що Путін та представники його режиму неодноразово ставили під сумнів легітимність Зеленського, свідомо перекручуючи норми української Конституції.

“Заява Путіна є частиною його постійних зусиль, спрямованих на те, щоб зобразити Зеленського та інших українських чиновників як партнерів, з якими Росія не може вести переговори або підписати остаточну мирну угоду”, - наголошують американські експерти.

В ISW пояснюють, що таким чином Путін укотре продемонстрував свою незацікавленість у змістовних переговорах про припинення війни. Ба більше “фюрер” Кремля прагне відкласти або продовжити переговори, а його останні заяви є спробою виправдати відмову Росії від перемовин взагалі.

“Путін намагається зробити мирні переговори неможливими та хибно перекладає провину на Україну”, - підсумували аналітики.

Нагадаємо, 5 вересня під час Східного економічного форуму Путін вразив цинічною обіцянкою про мир з Україною. З його слів, нібито потреби у розміщенні західних військ в Україні після війни не буде. Адже, “фюрер” Москва “поважатиме” гарантії безпеки і навіть більше - “дотримуватиметься мирних домовленостей”.

Тоді ж господар Кремля висловився про те, мовляв, домовитися про мир з президентом України Володимиром Зеленським неможливо. Разом з тим диктатор не відкидає можливість зустрічі та навіть покликав українського лідера до Москви. Путін нахабно запевнив, що “РФ дає стовідсоткову гарантію безпеки” Зеленському.