Путін зробив ставку на тривалу війну: в ISW пояснили, до чого готуються в Кремлі

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Російської Федерації Володимир Путін залишається відданим своїм воєнним цілям, власній теорії перемоги та нинішньому способу ведення війни в Україні. Це попри те, що труднощі Москви зростають і на полі бою, і всередині країни.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що диктатор Росії Володимир відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори про припинення війни. Ба більше — Путін вкотре підтвердив зобов’язання Кремля досягти цілей військовим шляхом — перемогою своєї окупаційної армії.

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В ISW проаналізували заяви господаря Кремля під час Петербурзького міжнародного економічного форума. Серед іншого Володимир Путін заявив, що нібито війська захопили «2440 кв км» території за невизначений період часу та наразі займають 85% Донецької області, 80% Запорізької області та всю Луганську область.

Окрім того, він також неправдиво заявив, що загарбники просуваються по всіх ділянках лінії фронту і буцімто навіть досягли паритету БпЛА з українськими військами і мають перевагу в деяких районах.

«Останні заяви Путіна узгоджуються з його теорією перемоги, яка стверджує, що Росія може виграти затяжну виснажливу війну за умови просування її військ по всьому театру військових дій. РФ дедалі більше бореться зі збереженням свого методу ведення війни, але результати російських бойових дій знизилися. Москва також бореться з наслідками війни для своєї економіки, зниженням рівня набору новобранців та суспільним невдоволенням.», — наголошують американські аналітики.

Водночас українські війська активізували свої ударні кампанії середньої і далекої дальності, а також оскаржили тактичну ініціативу на кількох ділянках лінії фронту в останні місяці. Це створює додаткові виклики для Росії щодо продовження її військових зусиль.

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Hаніше Путін зухвало розкрив умову, за якої завершить війну в Україні. Він заявив, мовляв, бойові дії в припиняться лише після того, як РФ виконає всі свої задекларовані завдання і «досягне поставлених цілей».

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на такі заяви «фюрера». Він наголосив, що російська сторона вкотре продемонструвала небажання припиняти війну, останні заяви з Кремля свідчать про слабкість його позиції та розчаровують світову спільноту.

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