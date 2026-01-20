Путін робить ставку на війну: в ISW пояснили нову стратегію Кремля перед виборами до Держдуми

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль склав список із п'яти головних кандидатів, які представлятимуть керівну партію «Єдина Росія» на виборах до Державної Думи Росії у вересні 2026 року.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Адміністрація президента-диктатора Росії та керывна партія «Єдина Росія» визначилися з п'ятьма головними лідерами:

голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв,

міністр закордонних справ Сергій Лавров,

начальник Генштабу російської «Юнармії» Владислав Головін,

лікарка, яка має звання Героя Праці, Мар'яна Лисенко,

російський мілблогер Євген Піддубний.

Кандидати в цих повторюваних списках історично були популярними всередині країни політичними діячами, які обіймають чільні посади в російській політичній сфері, включаючи інші вищі державні посади, і які, ймовірно, відмовляться від своїх парламентських місць на користь збереження своїх більш впливових або прибуткових посад, які вони обіймають зараз.

Список офіційно не підтверджено і не є остаточним - може містити до 15 кандидатів. Втім, у бюлетені буде зазначено лише перших п'ять кандидатів. За даними джерел, “фюрер” Володимир Путін сам визначає остаточний список кандидатів. Ймовірно, Медведєв, посяде перше місце у списку.

Аналітики зауважують, що ім’я Медведєва у списку партії «Єдина Росія» свідчить про те, що його войовничі публічні заяви, зокрема й ті, що містять погрози Європі і США, є репрезентативними для просування Кремлем меседжів. Окрім того, політик особливо популярний серед кланового поєднання в Росії, яке воліє «голосувати за уряд».

Лавров також є провоєнним союзником Путіна, часто виправдовує війну в Україні так званими «корінними причинами» війни. Важливим є те, що внутрішні опитування позиціонують очільника МЗС як «одного з найпопулярніших політиків у Росії».

У списку також є мілблогер, який не був повністю під контролем Кремля до повномасштабного вторгнення до України 2022-го Євген Піддубний. Натомість від цього часу він поширює офіційні наративи Москви у російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Ця кандидатура у списку свідчить про прихильність Путіна до продовження мілітаризації суспільства та підготовки внутрішньої аудиторії до затяжної війни в Україні та потенційної майбутньої війни з НАТО.[10]

“Цей список свідчить про те, що Путін намагається ще більше зміцнити провоєнний ідеологічний авангард у російському політичному житті, просуваючи публічних діячів, які просувають війну та ширший провоєнний політичний порядок денний”, - йдеться у звіті ISW.

Аналітики зауважують, що усі п’ять кандидатів рішуче підтримують війну Росії в Україні, агресивну та войовничу риторику щодо Європи та націоналістичні меседжі, які заохочують суспільство агресорки Росії згуртуватися навколо лінії Кремля.

В ISW пояснюють, що опублікований список не є показником результатів виборів до російської Думи, але заслуговує на увагу. Адже він, акцентують американські фахівці, дає “фюрер” Путіну можливість публічно визначити на початку року свої політичні та ідеологічні позиції, яких повинні наслідувати всі росіяни.

“Більшість, якщо не всі, з п'яти згаданих кандидатів, ймовірно, відмовляться від своїх позицій, тому список є символічним відображенням схвалення Путіним їхньої публічної підтримки війни та ще одним показником того, що диктатор продовжує підготовлювати російське суспільство до затяжної війни проти України та, можливо, НАТО”, - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, у Росії відкрито назвали нові цілі війни в Україні. Останні заяви з Москви свідчать про те, що цілі Кремля виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.