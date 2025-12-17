Путін: Росія має можливість нарощувати темпи наступу

Володимир Путін / © Associated Press

На всіх напрямках у зоні проведення так званої «Спеціальної військової операції» російські Збройні сили «збільшують темп наступу».

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання пропагандистів.

«На всіх напрямках зберігається позитивна динаміка. Більше того, темп руху наших військ у цих усіх напрямках збільшується. РФ має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках під час СВО», — додав диктатор.

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

«Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», — уточнив він.