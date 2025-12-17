ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
1 хв

Путін: Росія має можливість нарощувати темпи наступу

Російський диктатор похизувався «успіхами» своєї армії на фронті

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

На всіх напрямках у зоні проведення так званої «Спеціальної військової операції» російські Збройні сили «збільшують темп наступу».

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання пропагандистів.

«На всіх напрямках зберігається позитивна динаміка. Більше того, темп руху наших військ у цих усіх напрямках збільшується. РФ має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках під час СВО», — додав диктатор.

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

«Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», — уточнив він.

Дата публікації
Кількість переглядів
469
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie