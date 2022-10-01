"Путін розгублений, загнаний у кут": Піонтковський поділився висновком про виступ президента РФ

Виступ Путіна загалом був дуже слабкий. Президент РФ розгублений, загнаний у кут і щодо України йому нічого сказати, оцінив Піонтковський.

Більшість виступу президента Росії Володимира Путіна 30 травня була присвячена Заходу. А от про Україну йому говорити страшно, знаючи про "закритий мішок навколо російських військ у Лимані".

Таку думку висловив російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський, пише "НВ",

Він зауважив, що впадає у вічі така обставина: 99% промови Путіна було присвячено не Україні, а Заходу. Він дуже довго, докладно, зі смаком і задоволенням зізнавався у своїй гнійній ненависті до Заходу.

"А про Україну йому говорити страшно. Йому ж, мабуть, доповіли, що закрито мішок навколо російських військ у Лимані. Там 10-тисячне угруповання. І давно відомо, що позбавлено зв’язку та всієї логістики 20-тисячне угруповання на правому березі Дніпра під Херсоном", – припустив опозиціонер.

На його думку, російському диктатору навіть згадувати страшно про Україну.

"Щодо України він обмежився лише однією дуже смішною фразою. Він вимагав від України негайно припинити вогонь. Тобто, армія, яка відступає, вимагає від армії, що її оточила і загнала у два котли, припинити вогонь", – зауважив Піонтковський.

Він назвав це смішним новим явищем, та новим словом у військовій стратегії та мистецтві.

"Цього достатньо, щоб зробити висновки, що Путін перебуває у відчайдушному стані", – вважає публіцист.

Він додав, що багато хто обговорював майбутній виступ Путіна, зокрема й на російських провладних каналах. Там чекали, що будуть оголошені якісь сенсаційні речі.

"Виступ Путіна 30 вересня був абсолютно порожній щодо України, крім заклику до армії, що оточила його, "припиніть вогонь". (…) Загалом, дуже слабкий виступ. Та й запізнився на 18 хвилин. Путін розгублений, загнаний у кут, щодо України йому нема чого сказати. Він може лише повторювати свою демонстрацію дикої ненависті до Заходу", – дійшов висновку Піонтковський.

Нагадаємо, під час свого виступу 30 вересня Путін підписав так званий документ, який є спробою анексії територій чотирьох областей України. Він також закликав Україну припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Після заяв російського диктатора український лідер Володимир Зеленський заявив – Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях з РФ щодо припинення війни. Проте переговори з Путіним Україна не вестиме.

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