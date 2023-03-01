Путін розхитує Україну через Придністров'я: нові подробиці ескалації в Молдові

Президент Росії Володимир Путін продовжує дестабілізувати ситуацію в Молдові і окупованому Придністров'ї. Українська влада повідомляє про провокації і постріли на кордоні з Молдовою і будує фортифікаційніні споруди. Кремль, своєю чергою, заявляє, що ЗСУ готують наступ на Придністров'я, і ініціює військові збори в регіоні. Тим часом, у Кишиневі 28 лютого вийшли на протести прихильники проросійських політсил.

ТСН.ua зібрав подробиці останніх подій у Молдові і прогнози експертів щодо розвитку ситуації.

Протести в Кишиневі

У Кишиневі 28 лютого проходив мітинг проросійського "Руху для народу", до якого входять партій "Шор" та PACE. Учасники акції вимагали, щоб уряд повністю сплатив рахунки населення за зимові місяці. За даними місцевих ЗМІ, учасники акції зізнавалися, що їх привезли на протести автобусами.

Фото: Associated Press

В антиурядових протестах у Молдові здебільшого брали участь люди похилого віку, але є і молодь. Також серед мітингарів були помічені громадяни Росії. Молодий хлопець на запитання місцевого журналіста відповів: "Я не розумію вашої мови... Я не звідси, я з Росії".

Під час акції сталися сутички між мітингувальниками та провоохоронцями. Місцеві ЗМІ оприлюднили відео.

Протести відбулися невдовзі після того, як президентка Молдови Майя Санду отримала від української розвідки інформацію про план Кремля щодо підготовки державного перевороту в країні. За словами Санду, план, зокрема, передбачає диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Також Кремль планував "змінити владу в Кишиневі шляхом насильницьких дій, замаскованих під протести так званої опозиції", розповіла вона.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови про підготовку проросійського перевороту.

Своєю чергою, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане попередив, що Росія намагатиметься атакувати Молдову не військовим шляхом, а спробує паралізувати її гібридною війною. Як пояснив Джоане, інструменти, які використовує Росія в Молдові, включатимуть спроби викликати хаос у діяльності органів державної влади, внутрішню дестабілізаційну діяльність через соціальні протести чи кібератаки.

Ескалація в Придністров'ї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ влаштовує провокації проти Молдови та України, використовуючи Придністров'я. За його словами, від початку війни з території Придністров'я були постріли в бік України.

"Зараз вони вкидають, що на контактній лінії Придністров'я та України є якісь непорозуміння. Ми бачимо, що там є постріли. Вони закидають інформацію, що Україна збирається зайти на територію Трансністрії. Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови і ми вважаємо, що територія Придністров'я — це територія незалежної держави Молдови. І вони провокують постійно", - сказав Зеленський.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що Сили оборони України будують фортифікаційні споруди на ділянці кордону з невизнаним Придністров'ям. Цій ділянці кордону приділється особлива увага, тому що провокації ворога можливі в будь-який момент.

Тим часом, міністерство оборони Росії прямо звинуватило Україну в підготовці "нападу" на Придністров'я. У РФ стверджують, що бійці ЗСУ готують провокацію - начебто вони перевдягнуться в російську форму і інсценують атаку російських військ з території Придністров'я, щоб отримати формальний привід для власного наступу.

Так зване "міністерство оборони Придністров'я" оголосило про проведення з 1 березня тримісячних військових зборів. У Тирасполі заявили, що Київ нібито "активізував підготовку до провокації із вторгненням у Придністров'я, яке планує здійснити у відповідь на нібито наступ російських сил звідти".

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію у Придністров'ї "приводом для хвилювання". За його словами, "ситуація неспокійна, вона провокується ззовні".

Своєю чергою, новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. Речан зазначив, що в Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".

Чи зайдуть ЗСУ до Придністров'я: думки експертів

До заяв Росії про підготовку Україною нападу на Придністров'я слід ставитися, як до інформаційно-психологічної операції. Українська влада сьогодні не може дозволити собі такий сценарій. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Ми, перш за все, глибоко поважаємо територіальну цілісність і суверенітет Молдови. Без погодження з законним урядом Молдови Україна не буде здійснювати ніяких активних чи інших дій на території Придністров'я. По-друге, в нас сьогодні є більш важливі задачі, на виконанні яких ми маємо зосередитися, зокрема - відбиття повзучого наступу", - зазначив експерт.

За його словами, Україні не можна відволікати ресурси на відкриття додаткового фронту, незважаючи на те, що "розібратися з придністровським угрупуванням - справа кількох днів, не більше".

"Звісно, ми б хотіли, щоб ті підрозділи, які знаходяться на прикордонні з окупованою частиною Молдови, були введені в бій, або готувалися для інших активних дій, але "маємо те, що маємо", - додав Грабський.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua зазначив, що Україна має можливості, щоб вигнати з Придністров'я російських військових.

"Я так розумію, Україна чекає звернення з боку Молдови. У нас є сили й засоби. Ми змушені були з початку цього масованого вторгнення і раніше тримати війська на кордоні з Молдовою в тій частині, де присутні російські війська. Вони в нас є по сьогоднішній день. Ми не допустили пробивання сухопутного коридору до Придністров'я. Ми не допустили висадки морського і повітряного десанту для формування коридору до моря. Так що у нас є достатньо сил і засобів, і якщо офіційно Молдова звернеться до України, то можемо їм допомогти у вирішенні питання демілітаризації цієї території", – розповів військовий експерт.

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