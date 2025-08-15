ТСН у соціальних мережах

Політика
201
Путін розхвалив бійців з КНДР, які воюють проти України

У Росії подякували КНДР за «відправлення відмінних солдатів» для участі у війні проти України.

Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін у листі до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина назвав військових цієї країни, які беруть участь у бойових діях проти України, «героїчними».

Про це пише The Guardian із посиланням на державні північнокорейські ЗМІ.

Послання Путіна приурочене до річниці звільнення Кореї від японської окупації. У ньому президент РФ згадав спільні дії радянських та північнокорейських сил, які разом поклали край колоніальному правлінню Японії.

«Узи бойової дружби, доброзичливості та взаємодопомоги, зміцнені у воєнні роки, залишаються міцними й надійними і сьогодні», — йдеться в листі, який оприлюднили у Пхеньяні.

За словами Путіна, «це повністю довела героїчна участь солдатів КНДР у визволенні території Курської області від українських окупантів».

За даними південнокорейської та західної розвідок, 2024 року Пхеньян відправив до Курської області понад 10 тис. військових, а також артилерійські снаряди, ракети та системи залпового вогню великої дальності.

Сеул повідомляє, що близько 600 північнокорейських солдатів загинули, а тисячі отримали поранення, воюючи на боці Росії. У червні південнокорейська розвідка заявила, що КНДР може відправити ще більше бійців.

Лист Путіна передав особисто спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін, який 14 серпня прибув з офіційним візитом до Пхеньяна та зустрівся з Кімом. Володін подякував північнокорейському лідеру за «відправлення відмінних солдатів на операцію з визволення Курська для вигнання українських агресорів», додавши, що РФніколи не забуде військових КНДР, «які боролися, віддаючи своє життя в Росії».

Нагадаємо, напередодні Путін провів телефонну розмову з Кімом, під час якої розповів про заплановану на 15 серпня зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Алясці.

Зауважимо, за даними ГУР Міноборони України, КНДР поглиблює військову співпрацю з Росією, відправляючи туди військовий контингент. Очікується прибуття нової групи у 6000 військовослужбовців. Вони виконуватимуть допоміжні функції: розмінування, інженерні роботи та відновлення інфраструктури.

