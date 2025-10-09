Путін розкрив справжній план війни в Україні: аналітики ISW оцінили, що стоїть за новими заявами "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент-диктатор Росії Володимир Путін залишається вірним своїй теорії перемоги. Вона стверджує, що Російська Федерація може пережити Захід у цій війні на виснаження та вимагати повної капітуляції України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що напередодні Путін зустрівся з керівництвом Міноборони, Генштабу Росії та командирами російських угруповань військ. “Фюрер” заявив, що його армія 2025-го захопила 4900 квадратних кілометрів території в Україні. Тим часом в ISW зауважують: отримала дані, що окупанти захопили лише 3561 квадратний кілометр території від початку цього року.

Крім того, Путін заявив, що нібито ЗСУ відступають уздовж усієї лінії зіткнення, а російська оборонно-промислова база прискореними темпами задовольняє всі потреби армії РФ у озброєнні та техніці. Зі слів диктатора, Москва залишається відданою своїй меті «беззастережно» досягти всіх своїх цілей у війні. Своєю чергою, керівник Генерального штабу окупантів Валерій Герасимов, заявив, мовляв їхні війська просуваються «практично в усіх напрямках» на фронті.

Американські аналітики зауважують, що такі заяви Путіна та Герасимова відповідають давній теорії перемоги господаря Кремля, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове просування нескінченно довго, перешкоджати Україні проводити успішні контрнаступальні операції та вигравати війну на виснаження проти українських військ.

“Путін продовжує вірити, що російські військові і економіка можуть пережити та подолати підтримку України Заходом та власну здатність Києва продовжувати оборону від російської агресії. Кремлівські чиновники неодноразово підтверджували свою відданість досягненню початкових воєнних цілей Росії”, - йдеться у звіті.

Натомість публічні заяви Путіна, підсумовують в ISW, продовжують демонструвати небажання “фюрера” брати участь у добросовісних переговорах, які призводять до чогось меншого, ніж повна капітуляція України, та його рішучість затягувати війну для досягнення своїх воєнних цілей на полі бою.

Нагадаємо, російський диктатор Путін 7 жовтня святкував своє 73-річчя. У свій день народження він заявив про "правильні та своєчасні рішення". З його слів, вони були ухвалені в лютому 2022 року. Також “фюрер” наголосив, що Росія має довести так звану “сво” до кінця і досягти всіх поставлених цілей.