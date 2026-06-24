Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент-диктатор Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори, але є важливий нюанс. «Фюрер» водночас підтверджує відданість своїм початковим воєнним цілям — повній капітуляції України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували останні заяви Путіна, які він наговорив під час зустрічі з випускниками військових вишів. З його слів, РФ нібито готова до мирних переговорів з Україною. Втім, вести ці перемовини буде лише на основі Стамбульських протоколів 2022-го і домовленостей із США під час саміту на Алясці у серпні 2025-го.

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В ISW наголошують, що вимоги Кремля, сформульовані у Стамбульських протоколах назавжди заборонили б Києву вступати до НАТО, наклали б суворі обмеження на армію і наклали вето на отримання західної військової допомоги, але не запровадивши жодних обмежень щодо чисельності чи можливостей російських збройних сил.

«Примітно, що сторони вели переговори щодо Стамбульських протоколів у березні та квітні 2022-го за разюче інших умов на полі бою порівняно з тими, що були цього року, коли Росія наступала на Київ та утримувала значні частини північно-східної, східної та південної України, а також до того, як ЗСУ провели успішні контрнаступи та звільнили ділянки території в Харківській та Херсонській областях», — йдеться у звіті.

Американські фахівці наголошують, що у своїй промові в червні 2024-го Путін зобов’язувався дотримуватися схожих максималістських цілей: повного виведення України з території в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях та відмови від прагнень стати членом НАТО до того, як Москва погодиться на припинення вогню та розпочне мирні переговори.

Окрім того, російські чиновники регулярно посилалися на нібито «Анкориджські угоди» після американо-російських зустрічей на Алясці, щоб просувати наративи про готовність РФ до переговорів, незважаючи на відсутність публічних заяв після саміту.

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«Таким чином, заяви Путіна від 23 червня відображають його погляд на максималістську позицію, з якої він розпочне будь-які поновлені мирні переговори», — йдеться у звіті.

Водночас Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічно заявив, що Росія досягне всіх своїх воєнних цілей: нейтралітет і без’ядерний статус України, скасування «дискримінаційних» законів проти російської мови і російської православної церкви, а також повагу до незаконних фіктивних російських референдумів в окупованому Криму та Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

В ISW зауважують, що перелік воєнних цілей Російської Федерації, складений Лавровим, відображає кремлівські наративи про зобов’язання Москви усунути нібито «корінні причини» війни

«Заяви як Путіна, так і Лаврова є повторенням початкових воєнних цілей Росії від 2022-го. Це рівнозначно повній капітуляції України, фактично сигналізуючи про те, що будь-яка мирна угода, що не враховує російські вимоги не лише до України, а й до НАТО та Заходу, не задовольнить Кремль», — наголошують в Інституті.

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Війна в Україні — останні заяви Путіна

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін видав нову заяву про війну в Україні, перекручуючи реальність. «Фюрер» повторив, мовляв, його так звана СВО — тобто війна — це «захист людей», а його окупанти «звільняють історичні території Росії».

Він також озвучив позицію щодо переговорів з Україною. Господар Кремля шукає безглузді виправдання, щоб не відбулася його зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Нова причина — удари по території РФ.

Диктатор стверджує, що Москва нібито готова до діалогу, але водночас звинувачує Київ у зриві попереднього процесу. За його словами, Київ ударами по території РФ начебто хоче створити для себе «сприятливі умови».

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