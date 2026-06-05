Путін розкрив умову, за якої завершить війну в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що бойові дії в Україні припиняться лише після того, як РФ виконає всі свої задекларовані завдання.

Про це глава Кремля повідомив під час виступу на панельній дискусії в межах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Коли завершиться війна в Україні — версія диктатора РФ

За словами очільника країни-агресорки, закінчення повномасштабного збройного конфлікту є неминучим. Проте воно повністю прив’язане до реалізації планів Москви.

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«Бойові дії колись завершаться, і завершаться після того, як Росія досягне поставлених перед собою цілей», — заявив Путін.

Жодних інших компромісних варіантів припинення вогню чи конкретних термінів завершення так званої «спеціальної військової операції» російський диктатор під час свого виступу на форумі не назвав.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну. Він, зокрема, заявив, що повномасштабна війна стала наслідком політичного вибору Кремля.

Згодом Пєсков підтвердив, що знає про відкритий лист Зеленського до Путіна, але цинічно вимагає, що для особистої зустрічі з диктатором президент України має приїхати до Москви.

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Також Володимир Путін заявив, що вранці 5 червня ознайомився з листом від президента України Володимира Зеленського. За словами Путіна, він не мав багато часу на детальний аналіз документа, тому прочитав його побіжно.

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