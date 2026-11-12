"Путін розлючений": Зеленський озвучив тривожні подробиці переговорів

Війна РФ проти України / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський пов’язав регулярні російські удари по великих українських містах із наміром глави Кремля Володимира Путіна зруйнувати життя в цих населених пунктах. За його словами, російський президент відкрито заявив про таке бажання представникам свого найближчого оточення, а систематичні обстріли є проявом цілеспрямованого терору проти цивільного населення.

Про це Зеленський заявив у четвер, 12 листопада, під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

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Глава держави наголосив, що Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса та інші великі міста є важливими економічними й соціальними центрами України, тому потребують особливої підтримки для захисту та збереження нормального життя.

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«Путін сказав людям — і це достовірна інформація, сказав безпосередньо людям із його найближчого оточення, — що він хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми бачимо цей постійний терор проти Києва, столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, а також проти нашої історії в інших містах», — заявив президент.

За словами Зеленського, Україна вже підготувала плани стійкості для великих міст, однак для їх реалізації потрібна додаткова міжнародна допомога.

Він також розповів про позицію російської сторони під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які відбулися напередодні. За словами президента, представники РФ заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, здатні зменшити страждання цивільного населення від війни.

«У відповідь наша делегація почула, що російський президент розлючений і хоче продовжувати обстріли», — сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

Делегації України та США зустрінуться в Дубліні, щоб узгодити подальші кроки. Це станеться одразу після візиту американців до РФ за підсумками переговорів в Абу-Дабі, де також були присутні росіяни та європейські партнери.

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